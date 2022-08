Sanremo, ubriaco sale su un autobus di Rivieratrasporti in sosta, avvia il motore e parte

Un uomo, probabilmente ubriaco, nel pomeriggio di ieri è salito su un autobus di linea di Rivieratrasporti, in sosta, ha avviato il motore ed è partito. La sua “fuga” è durata pochi metri, è stato fermato in Via Roma prima da due controllori e quindi dalla Polizia. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

