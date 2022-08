Politiche 2022, La Lega ha reso noto i nomi dei candidati liguri per Camera e Senato

La Lega – Salvini Premier ha presentato ufficialmente le liste dei nomi in Liguria in vista delle Politiche di settembre. La Lega ha ricandidato tutti i parlamentari uscenti.

“Capilista liguri nei collegi proporzionali e candidati liguri nei collegi uninominali” ha ricordato il segretario ligure del Carroccio, Edoardo Rixi, 48enne genovese già sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i quali è responsabile del dipartimento nazionale del partito, che sarà candidato al collegio uninominale “Liguria 1” per la Camera.

I candidati negli uninominali saranno Edoardo Rixi e Stefania Pucciarelli, rispettivamente per Camera e Senato, capilista il senatore Francesco Bruzzone, candidato però per la Camera, mentre al Senato il candidato è Alessandro Piana, vice presidente di Regione Liguria. Gli altri candidati nel plurinominale alla Camera sono Laura Ravetto, deputata uscente, componente della commissione Affari Istituzionali, già sottosegretario ai rapporti col Parlamento e responsabile del dipartimento delle Pari Opportunità del suo partito; Flavio Di Muro, anch’egli deputato uscente, componente delle commissioni Affari Istituzionali e Giustizia, referente provinciale della Lega ad Imperia; infine Sara Foscolo, anche lei deputata uscente, componente delle commissioni Affari Sociali e Questioni Regionali, consigliere comunale a Pietra Ligure e responsabile del dipartimento Disabilità Lega in Liguria.

Per il plurinominale in Senato invece oltre ad Alessandro Piana correranno la stessa Stefania Pucciarelli; il senatore uscente Paolo Ripamonti, vice presidente della commissione Industria e Commercio e referente provinciale della Lega a Savona; infine Elisabetta Eva Franzoia, responsabile dipartimento famiglia Lega in Liguria.