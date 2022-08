Politiche 2022, c’è anche la candidatura di Rita Dalla Chiesa in Liguria per Forza Italia

Rita Dalla Chiesa, sorella di Nando Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso nel 1982 dalla Mafia, sarà candidata come capolista nel collegio proporzionale alla Camera in Liguria oltre che nel collegio uninominale in Puglia. La notizia è stata rilanciata oggi dai quotidiani. Rita Dalla Chiesa è nota anche per essere stata conduttrice televisiva di Forum e per essere stata sposata con Fabrizio Frizzi e correrà per Forza Italia.