Politiche 2022, Mary Caridi candidata per ITalia Viva-Azione

Mary Caridi è candidata all’uninominale al Senato per Italia Viva e Azione

“Quando ho letto che nessun partito avrebbe candidato un rappresentante del nostro territorio lasciando a casa persino un politico della qualità di Vazio, ho provato rabbia. Cancellati dalla Cartina geografica politica. Così è scattata una molla interiore, qualcosa di simile alla missione che so difficilissima, ma che mi ha spinta a metterci la faccia e ad accettare la candidatura offertami da Italia Viva e Azione. Abbiamo battaglie importanti del territorio da portare avanti e che non possono restare inascoltate e senza voce: prima su tutte quella #senzaprontoaoccorsosimuore. E va difeso e potenziato il Santa Corona di Pietra Ligure che a causa della chiusura del nostro pronto soccorso ha carichi di lavoro ed ore di attese estenuanti. Poi le tante battaglie dei territori che da Ventimiglia a Genova spesso non trovano che silenzi. Insomma passerò dalla mia vita tranquilla a fare da portavoce delle istanze dei cittadini: mi metterò al servizio della comunità”.