Santa Margherita Ligure, mercoledì sera in piazza del Sole spettacolo di cabaret con Katia Follesa e Angelo Pisani

Una divertente serata di cabaret, in piazza del Sole, a Santa Margherita Ligure, è attesa per mercoledì alle 21:30, quando Katia Follesa e Angelo Pisani proporranno il loro show, dal titolo “Finché social non ci separi” live.

Ecco un estratto delle battute che il pubblico potrà sentire da Katia Follesa e Angelo Pisani: «Hai mai detto al partner che non va bene che venga a dormire con le calze antiscivolo? Sei mai riuscito a dire che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Hai mai spiegato alla tua «Lei» che il lavandino non è recipiente per i trucchi?»

Ecco il succo di questo divertentissimo spettacolo. Molte coppie convivono non dicendosi le cose, e a lungo andare si va in crisi. Angelo e Katia, insieme sul palco ma anche nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, comprese le cose meno belle, con un affiatamento da ammirare: per farlo in questo loro lavoro teatrale si sono affidati a una sottile ironia che smorza i toni, senza sminuire l’importanza di ciò che ci si dice.

Tutto parte da una lista di difetti: Katia scrive quelli di Angelo e lui fa lo stesso con quelli di lei. La lista viene mostrata al pubblico, che non solo assisterà allo scambio comico a suon di «amorevoli critiche», ma sarà chiamato a dire la sua attraverso un meccanismo di bigliettini anonimi e dei social.

Possiamo anticipare che qualcuno si aggirerà tra il pubblico e che i telefoni, volendo, potranno restare accesi! Un percorso comico a tappe sulla convivenza di coppia, per sottolineare come la bellezza stia nella diversità dei due emisferi: maschile e femminile, raccontati in un percorso interattivo.

Lo spettacolo, scritto in collaborazione con Luciano Federico, per la regia di Angelo Raffaele Pisani e Katia Follesa, audio e luci a cura di Dino Pecorella, è a pagamento. Per informazioni si può telefonare allo 0187 648366, i biglietti in prevendita sono disponibili sulle piattaforme Vivaticket e Ticketone. Botteghino presso il Cinema Centrale di largo Giusti a Santa Margherita Ligure.