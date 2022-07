Sanremo, detenuti devastano cella del carcere e appiccano il fuoco

Posted on

Ieri pomeriggio i carabinieri della Radiomobile di Albenga hanno arrestato in viale Che Guevara un andorese di 48 anni, trovato in possesso di 50 grammi di hashish. I militari stavano eseguendo dei controlli nella zona, segnalata dai cittadini come luogo frequentato da spacciatori ed hanno notato l’uomo in sella ad una bicicletta. Insospettiti lo hanno […]