Mulè attacca Toti: “Vive da tempo di livore”

“Il guaio di Giovanni Toti è che, poverino, vive da tempo di livore. Non avendo argomenti dispensa rancore a piene mani nei confronti di chiunque… sembra un Di Battista un po’ sovrappeso. Si prova solo molta pena e nulla più”. Sono le parole del sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, in risposta a un tweet di Giovanni Toti: “Giorgio, cercati un collegio vah… che per il contributo che hai dato, ti abbiamo mantenuto abbastanza. E lascia tranquilli i liguri, che di guai gliene avete già combinati a sufficienza 4-4-2-1… non è la formazione di Oronzo Canà, sono gli ultimi risultati di Forza Italia alle elezioni regionali in Liguria, alle comunali di Genova, La Spezia e Savona. Con questi numeri capisco che l’On. Mulè abbia fretta di andare a votare”.