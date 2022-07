Polemica Mulè-Toti, l’assessore regionale Scajola: “Inaccettabili le parole di Mulè, Per incontrarlo un ligure deve accendere su Rete4”

L’assessore regionale Marco Scajola interviene in difesa del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, criticando le parole di Giorgio Mulè indirizzate al governatore: “Inaccettabili le parole di Giorgio Mulè contro Giovanni Toti. Dove era quando è crollato il Ponte Morandi? Dove era quando le alluvioni hanno colpito il nostro territorio? Per incontrarlo un ligure deve accendere la TV su Rete 4. Più rispetto per la nostra terra”, ha concluso l’assessore Scajola.

Mulè attacca Toti: “Vive da tempo di livore”