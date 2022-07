Coldiretti, sperimentato l’utilizzo del drone in agricoltura alle Cinque Terre

Mercoledì 20 luglio a partire dalle 15.00 ha avuto luogo a Volastra una simulazione dell’utilizzo di droni in agricoltura, svolta per l’occasione da alcuni tecnici specializzati ed istruttori di volo della società Eurodrone. Durante l’evento, la sicurezza sarà garantita dalla presenza della protezione civile di Acqui Terme. Tutti i test svolti riguarderanno la mappatura aerea dei terreni selezionati e alla simulazione di operazioni di agricoltura di precisione di alcune vigne, effettuati senza utilizzare alcun prodotto fitosanitario, a tutela e garanzia delle autorità, della stampa presente all’evento e di tutti i partecipanti.

“Riteniamo che i droni e altri mezzi meccanici di precisione e di nuova tecnologia possano essere un valido strumento per migliorare la sicurezza degli operatori agricoli in questi territori particolarmente impervi, garantendo l’utilizzo inferiore di prodotti fitosanitari in agricoltura” spiegano il Presidente provinciale di La Spezia, Sara Baccelli, e il Direttore provinciale di Genova e La Spezia, Paolo Campocci.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Coldiretti Cuneo, vuole essere un primo passo verso quell’auspicata agricoltura di precisione che, nell’immediato futuro, deve trovare applicazione non soltanto in appezzamenti pianeggianti, ma anche nelle nostre piccole, eroiche e preziosissime produzioni agricole, tanto apprezzate in tutto il mondo