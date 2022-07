Rapallo, al via i lavori di restauro del Castello sul mare

Posted on

Albenga. Dopo “Requiem For Pinocchio”, in scena a Terreni Creativi 2016 e “Macaron”, torna la compagnia romana Leviedelfool con l’ultimo capitolo della Trilogia dell’Essere, “Luna Park do you want a cracker?” di Simone Perinelli in collaborazione con Isabella Rotolo, allo Spazio Bruno, via Dante Alighieri, 1, venerdì 27 gennaio ore 21. Alle ore 19,30 la compagnia […]