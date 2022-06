Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice

L’annuncio è arrivato durante la diretta del TG1 delle 20 direttamente da Amadeus, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo. La prima co-conduttrice della kermesse canora che affiancherà il noto presentatore sul palco dell’Ariston nella prima e nell’ultima serata (7 e 11 febbraio 2023) sarà: Chiara Ferragni che farà così il suo debutto televisivo. Il marito, Fedez, partecipò come concorrente in gara nell’edizione 2021 in coppia con Francesca Michielin classificandosi secondo con la canzone: “Chiamami per nome”.