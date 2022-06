Election day, Chiavari al ballottaggio: Messuti vs.Bettoli

Posted on

“L’intervento dell’Ad di Aspi, Roberto Tomasi, in audizione alle commissioni riunite di Ambiente e Trasporti oggi alla Camera è stato molto chiaro, lo stanziamento annunciato di circa 21 miliardi per i prossimi dieci anni, per nuovi investimenti e manutenzione, lo accogliamo come un buon passo in avanti per l’ammodernamento di tutta la rete dei trasporti […]