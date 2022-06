Genova, Accessibilità: stanziati 300.000 euro per interventi del Piano eliminazione barriere architettoniche

Stanziati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, 300.000 euro per interventi urgenti di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici sugli immobili patrimoniali nell’ambito del Piano di eliminazione barriere architettoniche-Peba, in accordo con la Consulta comunale per la tutela delle persone disabili.

Dal 2019 il Comune di Genova ha adottato un Peba open data con schede di rilevamento e cartografie da esse generate consultabili sul geoportale (geoportale.comune.genova.it). Sono il risultato del lavoro di censimento che ha impegnato un team interdisciplinare, sotto la direzione del Facility management, l’ufficio abbattimento barriere architettoniche e mobilità, l’assessorato all’Urbanistica, i responsabili dell’area tecnica dei nove Municipi, adeguatamente formati per la mappatura di due ambiti per ogni ex circoscrizione. Il gruppo di lavoro è stato affiancato dal Disability manager e ha coinvolto anche le associazioni rappresentate dalla consulta Comunale e provinciale per la tutela delle persone disabili. In parallelo al lavoro di censimento, sono stati attivati due Accordi quadro con un budget da circa 250 mila euro e 300 mila euro per la realizzazione di interventi su criticità segnalate sul territorio comunale.