Toti e Bassetti minacciati: “Dovete pagare di tasca vostra i danni alle vittime della vostra truffa”

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e l’infettivologo Matteo Bassetti sono ancora finiti nel mirino di contestatori anonimi. I due sono stati raffigurati in un manifesto mentre si stringono la mano, in alto una croce e la frase: “Giù le mani dai bambini” e sotto: Attenzione. Due promoter di prodotti scadenti. Toti e Bassetti dovete pagare di tasca vostra i danni alle vittime della vostra truffa. Noi siamo positivi… alla vita! No al marchio verde della bestia”. In corso le indagini da parte della Polizia.