Sarebbe una ragazza di 22 anni rientrata lunedì dalle Canarie e ricoverata al San Martino di Genova, il primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria. Il Policlinico San Martino ha sottolineato che “sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie, che risponde alla definizione segnalata dall’Oms”.