Genova, Corso Italia: divieto di balneazione dalle 9 alle 14 del 28 maggio per manifestazione sportiva

Posted on

“Cena in bianco per la Bianca” è l’evento benefico che l’associazione culturale Vecchia Albenga in collaborazione con il Comune, organizza a favore della Croce Bianca. L’appuntamento è per il 6 agosto, a partire dalle 20.30, nel giardino del seminario vescovile di via Galilei ad Albenga dove si potrà degustare nel rispetto delle norme sanitarie, un […]