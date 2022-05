Posted on

Intervento a buon fine della Polizia Locale di Pietra Ligure che, a seguito di segnalazione, ha prontamente recuperato e riconsegnato al proprietario una bicicletta a pedalata assistita oggetto di furto e identificato due persone, procedendo per una con un controllo sull’immigrazione clandestina ed per l’altra per ricettazione. A seguito della segnalazione del proprietario, che aveva […]