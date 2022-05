Taggia, procedono in massima sicurezza le operazioni di disinnesco della bomba: tutti gli aggiornamenti

Procedono in massima sicurezza le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nei giorni scorsi nell’alveo del torrente Argentina ad Arma di Taggia. Sul posto stanno operando gli artificieri del 32° genio guastatori di Fossano, della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito che hanno rimosso l’ordigno dal camion e collocato nella struttura predisposta per avviare le operazioni di despolettamento che avverrà in modo telecomandato. In caso il tentativo fallisse si procederà con il taglio dell’ordigno corrispondente al punto in cui si trova la spoletta con l’uso dello “Swordfish”, ossia un getto potentissimo di acqua e sabbia. Intanto, da un punto di vista logistico, non si sono registrate criticità questa mattina nello sfollamento delle circa 10.000 persone previsto nella zona rossa. Sia a Taggia che a Riva Ligure la situazione è sotto controllo.

Attorno alle 13 è stato completata l’ultima parete del muro della struttura dove viene effettuato il despolettamento. Dopo la rimozione dell’ordigno dal camion con la chiave a razzo è stata disinnescata la spoletta di coda mentre per quella di testa sarà necessario procedere al taglio della sezione frontale mediante swordfish con conseguente allungamento dei tempi.