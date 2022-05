Un ragazzo di 30 anni è stato trasportato in codice rosso ma non in pericolo di vita all’ospedale San Paolo di Savona dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione nella tarda serata di ieri. Il giovane stava cercando il proprio gatto quando ha perso l’equilibrio ed p caduto. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Altare e l’automedica del 118.