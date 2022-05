Albenga, iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piazza pubblica sul Lungomare

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova piazza pubblica sul lungomare A. Doria ad Albenga. Il progetto realizzato dall’architetto Massimiliano Nucera ed eseguito (a seguito di assegnazione di gara) dalla ditta Garofalo, vedrà la riqualificazione generale di un’area strategica.

“La zona sarà completamente integrata creando un tutt’uno con la caratteristica darsena e la passeggiata del lungomare. Per la tipologia ed i materiali scelti questa piazza darà soluzione di continuità con quanto realizzato pochi anni fa nella zona foce, quindi utilizzo di porfido in blocchetti intervallato da fasce in travertino ed inserimento di arredo urbano di alta qualità in acciaio e legno” spiegano dal comune di Albenga.

Tutto questo creerà un luogo di aggregazione e potrà essere utilizzata per la realizzazione degli eventi estivi.