Sassello, lutto per la morte di Jessica Campanella: aveva 27 anni ed aveva prestato servizio nella caserma dei Carabinieri

Grave lutto a Sassello per la morte della 27enne Jessica Campanella. La giovane, originaria di Monreale, è deceduta a causa di un male incurabile ed era stata in servizio nella caserma di Sassello. “Sassello tutta si stringe con affetto ai familiari di Jessica Campanella. E’ stata una persona che ha svolto con grande serietà il suo dovere di carabiniere. Era entrata in maniera discreta e si era fatta apprezzare da tutti con le sue doti umane. A Sassello ha lasciato un ottimo ricordo“, è stato il commento del sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo. Il funerale si celebrerà a Monreale lunedì.