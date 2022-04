Genova, banda rom truffava anziani e li derubava: arrestati in tre

Posted on

Albissola. Scontro intorno alle 18 all'altezza dei Sole Luna tra uno scooter ed un'auto, una Kia. nell'impatto è rimasta ferita una cinquantacinquenne. Soccorsa dal 118 è stata trasportata al San Paolo in codice giallo. Le sue condizioni non paiono gravi.