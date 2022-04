Albenga, 41enne arrestato per detenzione a fini di spaccio di droga

Posted on

Aumento costante dei casi di positività al COVID-19 in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 27 i casi in più con il totale che sale a 10.501 (+27).I tamponi effettuati sono 213.677 (oggi + 1.589). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. I casi per provinciaImperia 69Savona 212 (+5)La Spezia 51 (+3)Genova 780 (+5)Residenti fuori regione/estero […]