La Spezia, 84 alloggi popolari riqualificati

Presentata la conclusione dei lavori di ristrutturazione di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica alla Spezia in via Lamarmora ed è pronto a partire il recupero di un edificio comunale con 32 appartamenti in via Venezia. Da poco ultimati altri 32 alloggi in via Corridoni e in via Gramsci. Si tratta di interventi per un investimento di 3,3 milioni di euro. Per gli immobili di via Lamarmora le opere hanno riguardato l’efficientamento energetico e sismico, la sostituzione di infissi e calderine, isolamento delle coperture, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento impiantistico