Coronavirus, Fine dello Stato di emergenza: il bilancio della ASL 4

Con la cessazione dello stato di emergenza sancito per limitare e contrastare la diffusione del virus Sars-Cov 2, Asl 4 fa il punto sui servizi erogati nel biennio 2020-2022 e sull’impatto della pandemia sul sistema sanitario locale.

Di seguito riportiamo i dati relativi a ciascun settore, aggiornati al 31 marzo 2022, termine della fase di emergenza:

Tamponi eseguiti direttamente: 201.057

Di cui:

molecolari: 186.602

antigenici: 14.455

In Asl 4, gli screening sono stati eseguiti in quattro sedi: al Punto tamponi di via G.B. Ghio e al drive through alla Colmata di Chiavari; all’Hub di viale Dante a Sestri Levante; al drive through dell’ospedale di Rapallo.

Vaccini somministrati (dai 5 anni in su): 312.977

Di cui:

prime dosi: 116.323

seconde dosi: 113.850

terze dosi: 82.762

quarte dosi: 42

La campagna vaccinale ha avuto luogo in diverse sedi distribuite sul territorio: nei principali Hub di Chiavari (piazza Leonardi tuttora attivo; auditorium San Francesco e caserma Stelmilit di Caperana), Sestri Levante e Rapallo. Inoltre le somministrazione sono avvenute negli spoke (ambulatori e sedi nei centri meno popolosi), con la campagna di prossimità Il viaggio di Gulliver (ca. 5.500 dosi in 88 tappe) e le squadre domiciliari (ca. 5.500 dosi).

Pazienti ricoverati nell’ospedale di Sestri Levante: 2.242

Di cui:

150 presi in carico dalla Unità intensiva respiratoria

398 deceduti

Studenti positivi: 8013

Quarantene: 1088

La pandemia ha avuto un impatto notevole anche sulle istituzioni scolastiche, con un significativo aumento dei contagi nel 2021-2022 rispetto alla prima fase pandemica. Nell’anno scolastico 2020/2021 i positivi sono stati 1.226 e 433 le quarantene, con un picco di contagi tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2020.

Nell’anno scolastico 2021/2022 i positivi sono stati 6.787, 655 le quarantene. Nel 2021 il picco di contagi si è verificato nella prima settimana di marzo, mentre nel 2022 – ad anno scolastico ancora in corso – il picco coincide nella prima settimana di marzo.