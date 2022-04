Arpal ha emesso l’avviso per mareggiata intensa per la giornata di domani sabato 2 aprile per Tigullio e spezzino. Già da questa notte è previsto mare agitato su centro e ponente, molto agitato sul levante con onda lunga di libeccio. Mareggiate intense sulle coste della zona C (periodo 9-10 secondi, 8-9 secondi sul resto della Liguria). Mare in scaduta dal mattino con residue mareggiate sul Levante, poi molto mosso