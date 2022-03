Alassio, auto bloccata tra le sbarre di un passaggio a livello: ritardi sulla linea ferroviaria Savona-Ventimiglia

Posted on

Savona. I Carabinieri hanno messo in atto ieri sera un servizio di prevenzione crimine in diverse zone di Savona. Le operazioni hanno impegnato 14 militari e 6 automezzi. Durante un pattugliamento, agli occhi dei Carabinieri non è sfuggito il comportamento sospetto di due persone in piazza del Popolo intente a cercare di nascondere qualcosa all’interno […]