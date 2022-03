A10, ci sono 9 km di coda tra Albisola e Varazze

Situazione al limite della disperazione per gli automobilisti che sono alle prese con ben 10 km di coda sulla A10 tra Albisola e Varazze in direzione di Genova a causa dei soliti cantieri. Si attende come una liberazione la pausa dei lavori concordata con la Regione Liguria tra il 13 aprile e l’8 maggio prossimi per consentire a turismo e attività economiche di respirare.