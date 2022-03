Tpl Linea Savona, firmati i patti parasociali

Posted on

Per venire incontro ai cittadini ed essere in qualche modo “più vicini” ASL 2 ha attivato una nuova serie di servizi per affrontare con minor disagio possibile il periodo di Emergenza Coronavirus. Tra questi il Servizio di supporto a distanza per soggetti affetti da disabilità temporanea o permanente e lo Sportello informativo per donne in […]