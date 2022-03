Loano, arrestato spacciatore di 26 anni colto in flagranza di reato

Posted on

Celle Ligure. Un dramma nel dramma quello accaduto ieri verso mezzogiorno a Celle Ligure. Un legame fortissimo quello tra madre e figlio che ha portato quest’ultimo al suicidio una volta, probabilmente, appresa la notizia della morte della genitrice, 60enne, ricoverata al San Paolo per un tumore alle ossa ed ormai in fase terminale. Non è […]