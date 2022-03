Posted on

Savona. “Un’apertura della pesca nelle acque interne, domani domenica 26 febbraio, senza alcun riguardo per la fauna selvatica ittica; per la Protezione Animali si tratta della conferma del triste regalo, a danno dell’ambiente e degli animali, fatto ai pescasportivi, in analogia a quanto si fa per i cacciatori, con carnieri giornalieri assolutamente ricchi e misure […]