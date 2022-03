Caro energia: il Governo vara pacchetto di norma: carburanti giù di 25 centesimi/litro fino al 30 aprile

Il Governo ha varato il pacchetto di misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. Il valore dei provvedimenti è di 4,4 miliardi di euro. Il Premier Draghi li ha presentati in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei Ministri che si è svolto nella serata di oggi. La novità più importante per i cittadini è il taglio sulle accise sui carburanti che peserà per 25 centesimi e sarà bloccato fino alla fine di aprile. Un’altra misura riguarda i buoni benzina che fino a 200 euro saranno esentasse per tutto il 2022. Inoltre, oltre 5 milioni di famiglie, avranno un aiuto per le bollette grazie all’estensione del bonus sociale con l’innalzamento del tetto Isee: “Pagheranno l’energia come l’estate scorsa”, ha detto Draghi. Le imprese potranno rateizzare le bollette per i consumi di maggio e giugno, per un numero massimo di 24 rate mensili.