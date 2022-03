Calcio, lo Spezia affonda nel finale: contro il Sassuolo sconfitta netta per 4-1

Lo Spezia crolla nel finale al “Mapei Stadium” dopo essere stato a lungo in partita contro il più quotato e tecnicamente forte Sassuolo. Finisce 4-1 per i neroverdi che consolidano la loro posizione di centro classifica. Per lo Spezia, lo stop potrebbe essere ininfluente ai fini della classifica a patto che il Venezia non faccia punti domenica contro la Sampdoria in vista dello scontro diretto del 4 aprile tra Spezia e Venezia. Cominciano meglio i liguri ma non creano pericoli alla porta del Sassuolo, con il passare dei minuti il gioco si fa più equilibrato senza spunti sui due fronti. Al primo affondo il Sassuolo conquista il calcio di rigore con cui sblocca il match: Kovalenko atterra Frattesi, dal dischetto va Berardi che realizza il vantaggio emiliano. La squadra di Dionisi al 22′ avrebbe il pallone del raddoppio ma Frattesi solo davanti a Provedel calcia sul portiere. Il match si fa spettacolare con occasioni in serie per gli emiliani ma è lo Spezia a colpire improvvisamente al 32′ con Verde che raccoglie un assist di Bastoni e conclude sul secondo palo alla sinistra di Consigli. La ripresa si apre con la rete del nuovo vantaggio del Sassuolo che realizza Berardi servito in area da Defrel: stop e destro vincente sull’uscita di Provedel. Lo Spezia si scuote e alza il baricentro lasciando alle sue spalle spazi invitanti per i giocatori tecnici di Dionisi. Al 71′ Kovalenko da due passi non trova la deviazione del pareggio. Il Sassuolo gode di larghissimi spazi e può sfruttare il contropiede. Il Sassuolo mette al sicuro il match al 78′ con la rete di Ayan che chiude la partita, l’azione scaturisce da angolo con il pallone che arriva sul secondo palo dove si trova il giocatore emiliano che batte Provedel. A chiudere definitivamente i giochi è Scamacca che all’81’ su punizione blinda la vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

Sassuolo-Spezia 4-1

MARCATORI: 17′ rig. e 48′ Berardi, 78′ Ayhan, 81′ Scamacca (Sa); 36′ Verde (Sp)

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (84′ Magnanelli), Lopez, Henrique (84′ Harroui); Berardi (90′ Ceide), Defrel (68′ Scamacca), Traore (90′ Oddei). Allenatore: Alessio Dionisi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Kovalenko, Gyasi (74′ Manaj), Verde (74′ Agudelo). Allenatore: Thiago Motta

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo