Celle Ligure, a fuoco la collina di Pecorile: intervento dei Vigili del fuoco

E’ in corso l’intervento dei vigili del fuoco a Celle Ligure sulla collina di Pecorile interessata da un incendio sviluppatosi per cause non ancora chiare. Ad alimentare le fiamme il forte vento che sta soffiando sulla zona, al momento non è stata sfollata nessuna abitazione, malgrado il rogo non sia lontano dalle case. Sul posto sta intervenendo anche la Protezione Civile.