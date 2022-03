Genova, morto in casa da giorni è stato vegliato dal cane

Un uomo di 70 anni è stato trovato questa mattina senza vita nella sua casa di San Fruttuoso a Genova dove a vegliarlo è rimasto il cane per giorni. A dare l’allarme i vicini di casa che non avevano visto nè l’uomo nè il cane. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco quindi i medici del 118, l’animale è stato affidato al canile municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto.