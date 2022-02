Il sindaco di Savona, Russo incontra Toti: “Incontro positivo, entrambi espresso la volontà di piena collaborazione istituzionale”

Il presidente Toti e il sindaco Russo a colloquio: “Piena collaborazione istituzionale in vista delle sfide dei prossimi mesi”

Primo incontro istituzionale, questa sera, presso la sede di Regione Liguria a Genova, tra il presidente Giovanni Toti e il sindaco di Savona Marco Russo.

“È stato un incontro positivo – osserva il presidente Toti – in cui abbiamo entrambi espresso la volontà di piena collaborazione istituzionale in vista delle sfide che anche Savona si troverà ad affrontare nei prossimi mesi in relazione allo sviluppo della città. Abbiamo parlato anche dei temi sanitari, in particolare del futuro dell’ospedale San Paolo, condividendo la volontà di tutelare e proteggere questo presidio, fondamentale anche nel nuovo Piano SocioSanitario a cui stiamo lavorando”.