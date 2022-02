Coronavirus, Fondazione Gimbe: migliorano ulteriormente i dati dell’incidenza in Liguria nell’ultima settimana

Tra il 9 e il 15 febbraio migliorano i dati sulla pandemia in Liguria. Lo riferisce la Fondazione Gimbe. E’ calata l’incidenza per i casi positivi su 100.000 abitanti che sono complessivamente 1455 con una diminuzione dei nuovi casi -40,5% rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (30,8%) e in terapia intensiva (12,7%) occupati da pazienti COVID-19. E’ la provincia di Savona (724) quella con la maggior incidenza, seguita da Genova (716), Imperia (691) e la Spezia (618).