San Valentino a Savona tra cultura e shopping

Per il weekend di San Valentino il Comune di Savona (assessorato alla Cultura e assessorato al Commercio) e Ascom hanno messo a punto #loveinthecity, un palinsesto di iniziative tra cultura, sapori, shopping e tradizione. I giorni sono quelli del 12,13 e 14 febbraio, giorno dedicato alla festa degli innamorati, che a Savona è ancora più speciale, visto che il Museo del Tesoro della Cattedrale custodisce una reliquia del Santo.

Un fine settimana che dai musei (dalla Pinacoteca al Museo della Ceramica, dal Museo Archeologico a quello del Tesoro Diocesano) si allarga alle attività commerciali con un contest tra vetrine, proposte gourmet nei bar e nei ristoranti e bancarelle a tema in occasione del mercato del lunedì.

“La collaborazione tra amministrazione comunale e commercianti – è il commento dell’assessore Elisa Di Padova – passa anche e soprattutto dalla condivisione e dalla costruzione di queste iniziative dove le bellezze e le peculiarità del nostro territorio vanno di pari passo con la voglia e la disponibilità dei commercianti a mettersi in gioco. La rinascita della città e il sostegno alle attività commerciali passa anche da iniziative come questa, attrattive anche nei confronti di chi viene da fuori”.

“E’ una bella occasione per visitare i nostri musei insieme con la persona a cui si vuole bene – sottolinea l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – ed è anche l’occasione per iniziare a sperimentare un circuito cittadino museale che abbraccia pubblici diversi e che coinvolge musei pubblici ma anche privati, come il Diocesano. Più saremo capaci di fare sistema, più saremo attrattivi in futuro”.

“Abbiamo pensato – è invece la dichiarazione della presidente di Ascom, Laura Chiara Filippi – che unire il commercio alla cultura fosse un segnale da cui ripartire per affrontare questo momento di sofferenza economica. Abbiamo coinvolto gli assessorati competenti ed è nata così una sinergia per questo primo San Valentino tra cultura e shopping. Sarà l’inizio di una lunga collaborazione che ci permetterà di offrire tante iniziative a un pubblico speriamo sempre più vasto”.

MUSEI

Sabato 12 e domenica 13 febbraio Pinacoteca e Museo della Ceramica, Museo Archeologico e il Museo del Tesoro Diocesano (che custodisce le spoglie di San Valentino) osserveranno un’apertura straordinaria e applicheranno un ticket di coppia ribattezzato ‘Un Museo per due’ (si entra in due, paga uno). Turisti e savonesi potranno approfittare dell’occasione per visitare anche Cappella Sistina, Coro e le Stanze di Pio VII.

NEGOZI, BAR E RISTORANTI

Sarà creato un contest per la “vetrina più originale”, ogni attività dovrà postare le foto con #loveinthecity sulle pagine social. La premiazione delle tre vetrine più belle avverrà martedì 15 febbraio alle 12.30 in piazza Sisto IV. Bar e ristoranti organizzano, invece, cene e aperitivi a tema.

MERCATO DEL LUNEDI’

Ogni banco potrà caratterizzare la sua esposizione con un simbolo a tema per rendere scenografico il tradizionale mercato cittadino.