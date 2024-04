Calcio, muore dopo malore in campo: addio a Mattia Giani, giovò anche nel Savona 5 anni fa

Posted on

Ceriale. Saranno interrogati lunedì mattina dal Gip i tre pusher nordafricani arrestati dai carabinieri a seguito della scoperta di un vero e proprio laboratorio per tagliare e confezionare gli stupefacenti. I militari sono entrati nell’alloggio nel quale era stato segnalato un via vai di persone nei giorni precedenti scoprendo in un sacchetto 20 grammi di […]