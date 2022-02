Coronavirus, Toti: “Grazie alle vaccinazioni oggi è possibile circolare di nuovo senza mascherina, ma bisogna usare il buon senso”

Posted on

Alassio. Consegnata ieri la medaglia d' argento Adelasia al vice brigadiere del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Alassio, Vittorio Iermano per meriti sportivi. Iermano, infatti, ha difeso per la sesta volta consecutiva il titolo italiano di kickboxing. A premiare lo sportivo il Sindaco Melgrati.