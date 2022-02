Genova dedica una targa a Norma Cossetto, martire delle foibe

Posted on

Vado Ligure. Manca solo uno scavo archeologico preventivo nell’area intorno alla scuola Don Peluffo per poi dare il via al progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’edificio e per la messa in efficienza e il restyling della palestra che viene utilizzata non solo dai ragazzi della scuola ma anche da alcune realtà sportive del […]