Feglino, partita su facebook la corsa alla solidarietà per la famiglia che ieri sera ha visto bruciare la propria casa

“Questa notte una famiglia di Feglino ha perso tutto nell’incendio della loro abitazione. Hanno bisogno di tutto il nostro aiuto, un aiuto concreto e immediato, pertanto”. Con questo messaggio, sulla pagina facebook “Sei di Finale Ligure se Official”. è stata lanciata una campagna di solidarietà per la famiglia che questa notte ha perso la casa nell’incendio che ha distrutto l’alloggio ieri sera.

“Vi chiediamo di donare solo oggetti in ottimo stato e, per quanto riguarda l’abbigliamento, nuovo oppure pulito ed immediatamente utilizzabile (collaborazione massima: donate anche solo un pezzo purchè sia nuovo o in ottime condizioni).