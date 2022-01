Venerdì 14 gennaio sciopero del trasporto pubblico locale in Liguria

Altro sciopero dei trasporti in vista in Liguria. Dopo l’agitazione che interesserà il comparto ferroviario, venerdì 14 gennaio toccherà al trasporto pubblico locale con 4 ore di sciopero in tutti capoluoghi di provincia liguri a cui hanno aderito i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e UGL Autoferro che chiedono al Governo un confronto sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria scaduto da tre anni. L’astensione avverrà secondo modalità diverse da capoluogo a capoluogo.