Coronavirus, sono 869 i casi di positività nelle ultime 24 ore

Saranno circa 60.000 i soggetti da vaccinare autorizzati dalla struttura per l’emergenza del commissario Domenico Arcuri per la prima fase del programma di vaccinazione anti-Covid: entro la fine di dicembre arriveranno le prime dosi 320 dosi definite simboliche per il ‘Vaccine day’ previsto per il 27 dicembre; secondo la prima indagine avviata il tasso di adesione del […]