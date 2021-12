Imperia, possibile sospensione dell’erogazione di acqua per lavori il 14 dicembre

Possibile sospensione dell’erogazione di acqua domani 14 dicembre nel comprensorio Dianese in provincia di Imperia a causa di interventi di ripristino di un guasto nella conduttura ad Imperia. La fascia temporale in cui Rivieracqua interverrà e per cui potrebbero verificarsi disagi va dalle 10 alle 20.30. Al ripristino delle attività si potrebbero ravvisare fenomeni di diffusa opalescenza dell’acqua, che col tempo tenderanno a sparire e comunque non pregiudicheranno la potabilità della stessa.