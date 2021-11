Savona, scritte antisemite. La CGIl Savona: “Offesa alla storia e identità del nostro paese”

La CGIL Savona commenta le scritte antisemite comparse in Via Pia: “Le scritte apparse in via Pia a Savona questa notte sono un’offesa alla storia e all’identità del nostro Paese a della nostra città capoluogo. città medaglia d’oro alla Resistenza, un atto ignobile. La Cgil di Savona condanna fortemente questo atto intimidatorio”.

“La Cgil è da sempre un sindacato antifascista e condanna qualsiasi espressione che inneggi, ricordi o che semplicemente si riferisca ad una pagina tragica della libertà e dei diritti dei cittadini italiani ed europei”.

“Quelle scritte evocano un periodo della storia in cui, dietro a quei simboli/ disegni/ scritte, si nascondevano progetti di annientamento psicologico, fisico e morale di un popolo. L’integrazione è l’unico antidoto contro le derive fasciste, razziste e xenofobe”.

“Urliamo ancora più forte #Maipiufascismi, e alla politica nazionale ribadiamo che è necessario mettere in atto la nostra costituzione e sciogliere le organizzazioni fasciste”.