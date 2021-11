Continua il lento ma progressivo peggioramento della situazione COVID In Liguria come emerge dai dati divulgati dalla Fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 216 e si evidenzia un aumento dei nuovi casi +14,1% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione invece i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti COVID-19.