Maltempo, Genova: allagamenti e smottamenti in diverse zone della città: tamponamento sulla A12

L’ondata di maltempo che ha interessato Genova e il Levante ligure ha creato qualche disagio. Smottamenti e allagamenti si sono verificati a macchia di leopardo in tutta la città: una frana ha causato la chiusura di una strada a Sant’Eusebio, in Valpolcevera allagamenti a Teglia, Rivarolo e Certosa ma anche nel quartiere genovese di Sampierdarena. A Chiavari una tromba marina non ha fortunatamente toccato terra. Sulla A12, il maltempo ha provocato un maxi tamponamento tra Genova Est e Genova Nervi. Tre persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto nel sottopasso di via Milano che si è allagato dopo il nubifragio.