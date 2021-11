Posted on

Rinviata la partita Cairese-Molassana ’ scattata a mezzanotte l’allerta gialla per gli effetti della piogge diffuse sui bacini grandi della zona C (in vigore fino alle 15 di oggi) mentre alle 3 partirà l’allerta gialla per neve relativa alle zone D ed E (fino alle 12). Nelle ultime ore deboli piogge hanno interessato parte del […]