Port Savona-Vado shipping day: convegno oggi al Palacrociere

Port Savona-Vado shipping day: sostenibilità – ambiente – economia nel mondo dello shipping”. nella giornata odierna a Savona presso il Palacrociere, Calata delle Vele – Darsena Nuova.

“Il mondo dello shipping fa tappa a Savona ospitando le alte cariche di questo settore. Siamo felici e diamo il benvenuto nella nostra città a questi ospiti importanti sperando che possano trascorrere un weekend piacevole ed interessante. Il tessuto commerciale di Savona offrirà loro la massima accoglienza e ci auguriamo che questo sia un primo passo per accogliere sempre più un turismo di qualità e meeting cosi importanti. Li ringraziamo per aver scelto la nostra città per il loro meeting annuale e, dopo questo prima visita in città, speriamo possano ritornare in occasioni future”.